Final Fantasy 7 Rebirth, Dragon's Dogma 2 e Like a Dragon: abbiamo già i candidati al GOTY?

L'uscita di Dragon's Dogma 2 conclude un primo trimestre del 2024 davvero frizzate per i videogiocatori (per l'industria, invece, stendiamo un velo pietoso), sia per quantità che per qualità dei giochi usciti, tanto che volendo giocare di fantasia si potrebbe già stilare una possibile lista di candidati al Game of the Year che non sfigurerebbe più di tanto con quelle degli anni scorsi.

Tra l'altro sarebbe per buona parte all'insegna delle produzioni di stampo giapponese. Guardando al calendario delle uscite, in questo listone ipotetico potremmo infatti inserire giochi che hanno ricevuto un grandissimo consenso come Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth e Final Fantasy 7 Rebirth. Cito anche Dragon's Dogma 2, per quanto il verdetto dei giocatori arriverà solo nelle prossime settimane, con la speranza che i problemi di performance vengano risolti in fretta tanto quanto si sta sgonfiando la polemica, forse un po' sfuggita di mano, sulle microtransazioni.

E non è finita qui. Quelli citati finora erano praticamente alcuni dei giochi più attesi da stampa e videogiocatori, ma questo primo trimestre è stato anche ricco di sorprese che in molti non si aspettavano. Prince of Persia: The Lost Crown, che poco aveva entusiasmato all'annuncio, si è rivelata un metroidvania di grande livello come non se ne vedevano da tempo. Helldivers 2, poi, è stato un vero fulmine a ciel sereno e il primo grande successo della nuova strategia a base di GaaS di Sony.

Volendo potrei citare anche dei giochi un po' più di nicchia, ma che nell'ambito di riconoscimento che dovrebbe premiare il meglio del meglio (e non il "meglio del meglio tra i giochi più popolari") non possono mancare, come Unicorn Overlord di Vanillaware e l'assuefacente gioco di carte rogue-like Balatro.