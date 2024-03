Stellar Blade: la demo ha una data di uscita ufficiale su PS5 e un nuovo trailer

Successivamente, la demo è stata confermata ufficialmente dal team di sviluppo come in arrivo, e in questi minuti è stata annunciata anche la data di uscita ufficiale fissata per questo venerdì, 29 marzo 2024, precisamente alle ore 15:00 italiane.

Come probabilmente ricorderete, la demo di Stellar Blade è comparsa per errore su PS Store all'inizio del mese, evidentemente in seguito a un'introduzione prima del tempo della versione di prova, che è stata prontamente rimossa pochi minuti dopo essere stata messa a disposizione.

Dopo essere comparsa in anticipo per sbaglio, la demo di Stellar Blade ha ora una data di uscita ufficiale , ovviamente su PS5, annunciata da un teaser trailer specificamente dedicato: sarà disponibile il 29 marzo 2024, ovvero questa settimana.

L'inizio del gioco

Stellar Blade è rimasto subito impresso nell'immaginario dei giocatori

A giudicare anche dal teaser trailer pubblicato per l'occasione, la demo ufficiale sembra in tutto e per tutto la stessa che era emersa già in precedenza, ma è possibile che si tratti di una versione aggiornata del software, magari con alcune ripuliture, anche se la versione di prova trapelata sembrava già in ottima forma.

Come riferito da Kim Hyung The, director di Shift Up, la demo comprende i primi momenti di gioco, consentendo di provare direttamente l'inizio di Stellar Blade, da quando EVE, membro della settima Unità aerea, viene mandata in missione sulla Terra per riconquistare il pianeta dai Naytiba, fino al primo combattimento contro un boss.

Si tratta di una prima sezione di gioco che comprende il tutorial per imparare il sistema di combattimento mentre si esplora la città di Eidos 7 ora infestata dai Naytiba, iniziando a prendere confidenza con le meccaniche di gioco.

I giocatori che completano la demo riceveranno peraltro una "sorpresa", in base a quanto riferito da Tae, senza meglio specificare, inoltre progressi e salvataggi potranno essere trasferiti nel gioco completo alla sua uscita il 26 aprile 2024, consentendo di iniziare direttamente dall'ultimo checkpoint.