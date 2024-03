Dragon's Dogma 2: come sbloccare la classe Distruttore

Nelle fasi iniziali di Dragon's Dogma 2 potrete accedere a solo quattro delle dieci classi presenti nel gioco, con le restanti sei che vanno apprese in modi differenti. In questo articolo vi spiegheremo nello specifico come sbloccare il Distruttore .

Come sbloccare il Distruttore

La Miniera di Trevo si trova a ovest di Vernworth

Una volta arrivati a Vernworth, raggiungete la sede della gilda delle classi e parlate con Klaus, che avrà una buona e una brutta notizia per voi. La buona è che può insegnarvi come diventare un Distruttore o uno Stregone, ma la cattiva è che non ha l'equipaggiamento necessario per farlo. Ciò metterà in moto la missione "Impasse di classe", che richiede per di recuperare e consegnare alla gilda uno spadone e uno scettro per sbloccare le rispettive vocazioni.

In linea teorica va benissimo qualsiasi arma da Distruttore. Peccato che nelle nelle prime ore non le potrete acquistare dai mercanti, né trovarle nei forzieri sparsi nel mondo di gioco (o meglio, noi non le abbiamo trovate, pur avendo esplorato abbastanza i dintorni). E dunque, come fare? Il metodo più sicuro e veloce è quello di seguire le indicazioni di Klaus, che vi consiglierà di parlare con Roderick. Il fabbro locale vi informerà che un gruppo di goblin ha rubato un carico di armi, che include anche uno spadone da Distruttore. La tana dei furfanti è nella Miniera di Trevo, situata poco più a ovest di Vernworth.

Ora, sarete sicuramente tentati di dirigervi sul posto il prima possibile, fare piazza pulita e mettere le mani sull'agognato spadone da Distruttore. Tuttavia, prima vi suggeriamo, se già non lo avete fatto, di avviare la missione principale "Mostri da debellare", parlando con il capitano Brant alla taverna di notte. Si tratta di un incarico che richiede di ripulire tre luoghi infestati dai mostri, uno dei quali è proprio la Miniera di Trevo. In pratica, così facendo prenderete i proverbiali due piccioni con una fava. Volendo anche "tre piccioni", ma ne parleremo nella sezione successiva. Per il momento vi suggeriamo di non tornare subito in città una volta liberata la miniera.

L'agognato spadone si trova in un forziere situato non molto lontano dall'entrata della Miniera di Trevo

Una volta arrivati nella Miniera di Trevo vi basterà proseguire per poche decine di metri prima di trovare un forziere con all'interno uno Spadone richiesto da Klaus (fate riferimento alla mappa qui sopra). Tranquilli, Roderick non farà storie e se gli mostrerete lo spadone sarà ben disposto a non reclamare l'arma, non vi resta che portarla a Klaus. Complimenti ora potete accedere alla classe Distruttore!