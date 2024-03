Dragon's Dogma 2: come sbloccare la classe Cavaliere Mistico

Se non sapete scegliere tra forza bruta e magia per il vostro Arisen in Dragon's Dogma 2, allora sarete felici di sapere che c'è una classe che mescola un po' di entrambe che potrebbe fare proprio al caso vostro. In questo articolo vi spiegheremo passo per passo come sbloccare il Cavaliere Mistico.

Il Cavaliere Mistico è una vocazione versatile in grado di eseguire rapidi e coreografici colpi a distanza ravvicinata con l'arma speciale doppia lancia e allo stesso tempo può usare varie magie offensive e di supporto in grado, tra le altre cose, di paralizzare i nemici per brevi periodi e creare barriere magiche per tutta la squadra.

Fortunatamente ottenere questa specializzazione non è nulla di particolarmente complicato e sapendo cosa fare e, soprattutto, con chi parlare, potrete sbloccare questa specializzazione entro poche ore dall'inizio del gioco. Tuttavia, al contrario del Distruttore e lo Stregone, il gioco non offre alcun indizio esplicito su come farlo ed è facile lasciarsi sfuggire l'occasione per imparare questa specializzazione la prima volta.