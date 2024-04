Dragon's Dogma 2: come sbloccare la classe Arcier-Mago

Nota : volendo mentre seguite i passaggi per sbloccare l'Arcier-Mago potrete ottenere contemporaneamente anche la vocazione Eroe Leggendario in pochi minuti, a patto di avere degli oggetti specifici. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra guida su come sbloccare l'Eroe Leggendario.

L'Arcier-Mago, anziché scagliare delle semplici frecce utilizza un arco senza corda per incanalare la magia dell'utilizzatore e lanciare frecce incantate dai molteplici effetti. Il kit di questa vocazione include colpi elementali a base di ghiaccio, fulmine e fuoco davvero niente male, inclusa una freccia che si divide e rimbalza sulle pareti letale nei dungeon e una freccia esplosiva. Inoltre, ha anche alcune abilità di supporto molto utili, come la "Freccia Rianimante", che può curare e addirittura resuscitare una Pedina a terra.

Se siete indecisi tra giocare nei panni di un arciere o di un mago o vi stuzzica l'idea di poter ricoprire entrambi ruoli in Dragon's Dogma 2 , allora l' Arcier-Mago è quello che fa al caso vostro. Di seguito vi spiegheremo come sbloccare questa vocazione .

Come sbloccare l'Arcier-Mago e l'abilità maestro “Saetta del Martirio”

Ecco il percorso per raggiungere l'Isola Vulcanica

Per sbloccare l'Arcier-Mago dovrete raggiungere l'Isola Vulcanica passando da Battahl. Arriverete in quest'area passando dal portone a sudest della città di Bakbattahl sulle battute finali dell'avventura, ma così facendo vi rovinerete il gusto di usare questa classe e al contempo potreste incontrare alcuni problemi a sbloccarla per via degli eventi messi in moto dall'atto finale della storia.

Esiste fortunatamente un metodo alternativo per raggiungere quest'area. Uscite da Bakbattahl in direzione ovest e poi procedete verso sud per raggiungere la "Grotta di Drabnir". Si tratta di uno dei dungeon più articolati e lunghi del gioco, a tratti quasi labirintico, e con almeno un paio di mini-boss da attendervi. In ogni caso, niente di troppo complicato se siete almeno a livello 25.

Giunti all'uscita vi ritroverete nell'Isola Vulcanica e vi imbatterete immediatamente in un PNG chiamato Gautstafr, dando via alla missione secondaria "Fonte di Sollievo". Il nano soffre di problemi di schiena e potrete dargli sollievo tramite delle erbe medicinali selvatiche. Ce ne sono a bizzeffe nei paraggi, dunque non avrete problemi a trovarle. Una volta raccolte, consegnatele al nano. Per ringraziarvi, Gautstafr vi chiederà di raggiungerlo alla sua dimora per darvi una ricompensa. Accompagnatelo (vi suggeriamo di prenderlo in braccio con R2 / RT per fare prima).

Grazie al suo maldischiena Gaustafr renderà questa missione un vero strazio

Una volta giunti a destinazione assisterete a un breve dialogo tra Gautstafr e sua moglie Cliodhna, dopodiché il nano vi chiederà di accompagnarlo presso le terme che si trovano nell'Isola Vulcanica in modo da guarire dal suo terribile maldischiena. Anche in questo caso accettate la richiesta e iniziate quella che a mani basse è la più noiosa delle missioni di scorta di Dragon's Dogma 2. Infatti, lungo il tragitto incontrerete infatti numerosi goblin e anche qualche mostro di grossa taglia e di tanto in tanto Gautstafr si dovrà fermare per colpa del maldischiena. Insomma, armatevi di pazienza.

Una volta raggiunte le terme dell'Isola Vulcanica (davanti all'ingresso noterete un PNG seduto a terra. Si tratta di Lamond e accontentando le sue richieste a base di alcool sbloccherete anche la classe Eroe Leggendario), Gautstafr si immergerà in acqua recuperando le forze. Dopodiché verrete raggiunti dalla moglie Cliodhna, che nel frattempo vi ha seguito di nascosto. Per ringraziarvi vi svelerà di essere una Arcier-Maga e vi insegnerà questa classe, concludendo la missione.

Accompagnate il nano alle terme per completare "Fonte di Sollievo" e sbloccare così l'Arcier-Mago

Parlatele di nuovo e vi consegnerà anche la pergamena necessaria per sbloccare l'abilità "Saetta del Martirio". Si tratta dell'abilità più potente di questa vocazione ma è a doppio taglio: una volta attivata l'Arisen inizierà a caricare un colpo potentissimo, prosciugando al contempo la sua salute (e riducendo la barra di salute massima). Più a lungo caricherete il colpo, maggiori saranno i danni ma anche la salute persa.

Se avete bisogno di sbloccare anche le altre vocazioni di Dragon's Dogma 2, ecco le nostre guide per ottenere il Distruttore, lo Stregone, il Cavaliere Mistico, l'Illusionista e l'Eroe Leggendario. Inoltre, ecco completare le sfide della Sfinge e come trovare tutti i grimori delle missioni "La magia dei Libri" e "La stima dello Stregone"