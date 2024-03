Dragon's Dogma 2: come sbloccare la classe Stregone

Potrete apprendere la classe Stregone solo una volta raggiunta Vernworth , la capitale di Vermund e una delle tappe della missione principale di Dragon's Dogma 2. Parlate con Klaus alla gilda delle classi e vi informerà che potrete apprendere la vocazione solo a patto che riusciate a recuperare uno scettro magico da Stregone, dando inizio alla missione "Impasse di Classe". Non vi verrà fornita alcuna indicazione su dove trovarlo, ma è qui che entriamo in gioco noi.

Delle dieci classi messe a disposizione in Dragon's Dogma 2 , solo quattro saranno disponibili da subito, con le restanti che andranno imparate in vari modi. Se vi piace creare il panico tra i ranghi nemici utilizzando la magia, allora continuate la lettura, dato che di seguito vi spiegheremo come sbloccare lo Stregone .

Come sbloccare lo Stregone

La Caverna Nascosta si trovo poco più a nord dell'uscita secondaria della Miniera di Trevo

Prima di tutto, vi suggeriamo di procedere seguendo anche i nostri consigli nella guida su come sbloccare la classe Distruttore. In questo modo otterrete uno spadone per apprendere questa vocazione, completerete uno degli obiettivi della missione principale e recupererete lo scettro necessario per accedere alle abilità dello Stregone in un sol colpo.

In breve, una volta arrivati a Vernworth, oltre ad attivare la missione "Impasse di Classe" parlando con Klaus, aspettate che tramonti il sole e dirigetevi alla taverna locale per incontrare il capitano Brant, che vi affiderà tre missioni principali, inclusa "Mostri da debellare", un incarico che richiede di ripulire dei luoghi infestati dai mostri. Tra questi c'è anche la "Miniera di Trevo", dove troverete uno spadone per sbloccare il Distruttore e per certi versi una scorciatoia per arrivare velocemente nei pressi della "Caverna Nascosta", un secondo dungeon dove potrete recuperare anche lo scettro da Stregone. Per farlo dovrete raggiungere l'uscita nord della miniera, accessibile solo dopo aver accettato l'incarico principale sopracitato.

Una volta entrati nella Miniera di Trevo non vi resta che fare piazza pulita, recuperare tutti i tesori e dirigervi all'uscita in direzione nord. Quando sarete nuovamente all'aperto dirigetevi ulteriormente a nord per raggiungere la "Caverna Nascosta", fate riferimento alla mappa qui sopra. Precisiamo che volendo potete raggiungerla anche senza passare dalla miniera e fare il giro largo, ma così si risparmia tempo e completerete più obiettivi in un colpo solo.

Nella Caverna Nascosta troverete uno scettro da Stregone

La "Caverna Nascosta" non è un dungeon particolarmente pericoloso, dovrete fare solo attenzione ai nemici di melma presenti. Se vi afferrano i vostri movimenti saranno estremamente limitati e prosciugherete in un lampo la resistenza. Il modo migliore per eliminarli è usare magie dalla distanza, gli esplosivi a comando del Ladro o in alternativa sfruttare i barili esplosivi presenti nell'area, afferrandoli e scagliandoli addosso a queste fastidiose gelatine. Tenete presente che questi nemici potrebbero esplodere alla morte, dunque evitate a prescindere di stargli troppo vicino.

Troverete lo scettro da Stregone nel punto indicato nella mappa qui sopra. Una volta recuperato, non vi resta che consegnarlo a Klaus alla gilda delle classi di Vernworth per sbloccare questa vocazione.