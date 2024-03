Telegram vietato in Spagna: troppe violazioni del copyright; la decisione è storica

In risposta a una denuncia presentata da Antena 3, EGEDA, Mediaset e Movistar, l'Alta Corte spagnola ha preso la decisione di bandire temporaneamente Telegram in Spagna.

I fatti

Gruppi tra cui Atresmedia, Mediaset Espana e Movistar, hanno segnalato l'ampio utilizzo di canali Telegram per la diffusione di contenuti protetti e la vendita di servizi correlati

Venerdì scorso, il giudice della Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordinato agli operatori di telecomunicazione spagnoli di bloccare il servizio di Telegram.

Tuttavia, sabato mattina, i provider sembravano non aver ancora agito poiché l'app continuava a funzionare.

Di conseguenza, un ultimatum è stato stabilito, con il provvedimento che sarebbe dovuto entrare in vigore oggi, rendendo il servizio inaccessibile per circa 8,5 milioni di persone, il numero di utenti della piattaforma nella penisola iberica.

A livello globale, Telegram ne conta 900 milioni.

Questa mossa rappresenta una decisione storica senza precedenti in Europa.

L'opinione pubblica è attualmente divisa tra chi la sostiene e chi teme invece possa danneggiare utenti, aziende, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private che legalmente utilizzano la piattaforma per diffondere contenuti attraverso i loro canali; è il caso dall'associazione FACUA-Consumidores en Acción, che si sta mobilitando contro il provvedimento.

Da molti percepita come sproporzionata, l'ordinanza è il risultato di un lungo processo contraddistinto dalla mancanza di cooperazione da parte di Telegram.

Pedraz ha sostenuto che "non esistesse altro tipo di misura" in grado di fermare la ripetizione dei fatti denunciati dalle aziende coinvolte, se non la sospensione del servizio come misura precauzionale.