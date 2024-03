Cyberpunk 2077 Remastered Texture Pack migliora la grafica del gioco con texture in 4K

Continuano i lavori dei modder su Cyberpunk 2077, uno dei soggetti preferiti dalla community per rielaborazioni di vario tipo, in questo caso con un pacchetto veramente ricco in grado di migliorare sensibilmente diversi aspetti della grafica del gioco: si tratta del Cyberpunk 2077 Remastered Texture Pack.

La mod in questione è disponibile su NexusMods a questo indirizzo e introduce una grande quantità di texture migliorate che vanno a modificare l'aspetto di ambientazioni, personaggi, veicoli e molto altro, presentando superfici ed elementi in 4K.

Il problema è che il pacchetto in questione, ovviamente non ufficiale, non è compatibile con altri texture pack, ovvero non può essere utilizzato in concomitanza con altri, dunque bisogna eventualmente rimuoverne uno precedentemente applicato per utilizzare questo.