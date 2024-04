Dragon's Dogma 2, La magia dei libri e La stima dello stregone: dove trovare tutti i grimori

Tra le tante missioni secondarie presenti in Dragon's Dogma 2 ce ne sono due molto particolari, ovvero "La magia dei libri" e "La stima dello stregone", che chiedono al giocatore di trovare 5 grimori molto rari, con la lista dei tomi identica per entrambi gli incarichi. In palio ci sono ben tre potenti abilità da maestro: "Pioggia di Meteore" e "Vortice" per lo Stregone e "Inno Celeste" per il Mago. I tomi in questione sono: Sia fatta luce

Scudo Folgorante

Rito funebre al Paese

Tormenta Ululante

Terra Imponente Trovarli tutti e soddisfare i requisiti di entrambe le missioni è più facile a dirsi che a farsi. Infatti, la maggior parte dei grimori in questione si trova in singola copia in tutto il gioco (quantomeno nel Vermund, ma l'ideale sarebbe completare le due missioni prima di avventurarsi a Battahl). Alcuni sono ben nascosti in dungeon, altri sono in possesso di PNG particolari. Ma non è finita qui: le due missioni sono collegate tra loro, hanno più di un finale e non tutti garantiscono l'ottenimento delle ricompense più importanti, ovvero le abilità Stregone e Mago sopracitate. E, come se non bastasse, c'è più di un modo per fallire involontariamente una o entrambe. In compenso, c'è una buona notizia. Infatti, per completare ognuna delle due missioni bastano solo 3 qualsiasi dei 5 grimori richiesti (per un totale di 6). Consegnarli tutti e 10 non garantisce ricompense aggiuntive particolarmente interessanti e richiede più tempo, denaro e impegno: non ne vale davvero la pena. Detto questo, soddisfare entrambe le richieste al 100% non è impossibile, ma richiede di agire in modo disonesto. Infatti, per ottenere il miglior risultato possibile dovrete affidarvi ai servizi e il talento di Ibrahim, il falsario situato alla Stazione di Posta, per ottenere delle copie contraffatte dei grimori, ovviamente pagando moneta sonante. Fate attenzione: evitate assolutamente di utilizzare un grimorio contraffatto per la missione "La Magia dei Libri". Il perché lo spiegheremo successivamente.

Come iniziare "La Magia dei Libri" Ecco dove trovare la dimora di Eini Potrete iniziare la missione secondaria "La Magia dei Libri" nelle fasi iniziali di Dragon's Dogma 2 e con un po' di impegno anche completarla già nelle prime ore di gioco. Per avviare questo incarico dovrete dirigervi alla capanna di Eini, un'abitazione isolata che si trova nord di Melve, fate riferimento alla mappa qui sopra. Una volta entrati nella capanna assistere a un litigio tra Trysha e la nonna Eini, con la prima che vuole imparare a usare la magia, mentre la seconda è contraria. Terminato questo dialogo, aspettate che l'anziana lasci l'abitazione e parlate con la ragazza: vi chiederà di recuperare per lei cinque grimori rarissimi, che le permetteranno di studiare la magia anche senza l'aiuto della nonna. Potrete consegnarli solo quando Eini non è in casa. Come accennato in apertura, questa missione ha (almeno) tre finali differenti e solo uno apparentemente garantisce l'ottenimento di "Appunti del Traumaturgo" e di "Almanacco del Mago", due pergamene necessarie per apprendere "Pioggia di Meteore" per lo Stregone e "Inno Celeste" per il Mago. Come già accennato all'inizio di questo articolo, per completare questo incarico basta consegnare a Trysha solo 3 qualsiasi dei 5 grimori richiesti. L'importante è che siano tutti originali e non dei contraffatti. Per scrupolo, prima di consegnarli vi suggeriamo di commissionare delle copie contraffatte a Ibrahim, ne parleremo nel dettaglio tra poco. Se avete già tutto il necessario, saltate un paio paragrafi per scoprire come proseguire e completare questa missione con il migliore dei risultati.

Come iniziare "La stima dello Stregone" La dimora dello stregone Myrddin alla Stazione di Posta Per avviare "La Stima dello Stregone" dovrete raggiungere la villetta che si trova nella zona sudest della Stazione di Posta, l'insediamento al confine tra Vermund e Battahl, a est di Vernworth (fate riferimento all'immagine qui sopra per trovarla). Una volta arrivati all'abitazione in questione verrete accolti dal burbero stregone Myrddin e con tutta probabilità verrete cacciati via in quanto siete troppo "rozzi" per i suoi gusti. Per andargli a genio, aspettate un giorno e ripresentatevi indossando la "Tunica di Corte" e i "Calzoni da Corte", degli indumenti da nobili del Vermund che otterrete facilmente avanzando nelle missioni principali di Dragon's Dogma 2, depredando le casi delle famiglie altolocate di Vernworth e, alle perse, acquistandoli presso alcuni negozianti a caro prezzo. Myrddir non vi caccerà via se indossate degli abiti da nobili Una volta soddisfatto questo requisito, Myrddin sarà ben lieto di accogliervi nella sua dimora e deciderà di mettervi alla prova, chiedendovi di recuperare per lui 5 grimori, gli stessi della missione "La Magia dei Libri". Vi suggeriamo di dare a Myrddin quante più copie contraffatte possibili, visto che ciò non comporterà a esiti negativi. Nel nostro caso gli abbiamo rifilato ben 5 grimori falsi e abbiamo comunque completato con successo la sua richiesta. Fate solo attenzione a consegnare almeno tre tomi alla volta, altrimenti potrebbe accorgersi del vostro raggiro. Inoltre, vi suggeriamo di completare "La Stima dello Stregone" solo dopo "La Magia dei Libri" per assicurarvi di ottenere le ricompense più importanti, ovvero le tre abilità da maestro in palio. Il motivo è che le due missioni sono legate anche da una piccola sottotrama, che potrebbe influenzare il giudizio di Myrddin nei vostri confronti in maniera positiva o negativa. Stando alle testimonianze di alcuni giocatori è comunque possibile ottenere il medesimo risultato anche invertendo il completamento delle due missioni o scegliendo opzioni di dialogo differenti da quelle che vi suggeriremo successivamente. Tuttavia, considerando lo scomodo sistema dei salvataggi di Dragon's Dogma 2 e la facilità con cui si possono "rompere" i sistemi legati a missioni, affinità con gli NPC e così via, non siamo riusciti ad appurarlo, quindi nel dubbio vi consigliamo di seguire il nostro metodo per non avere problemi.

Ibrahim il falsario Ibrahim può creare degli oggetti contraffatti, non acquistare le "Pietre del Trasbordo" da lui Arrivati a questo punto, se già non lo avete fatto, vi suggeriamo di fare la conoscenza di Ibrahim, un simpatico venditore della Stazione di Posta, poco più a ovest della gilda delle classi. Questo NPC è specializzato nel realizzare delle copie contraffatte di qualsiasi oggetto nel vostro inventario e dunque si rivelerà essenziale per queste due missioni. I suoi servizi hanno un costi e tempi di attesa che variano a seconda dell'oggetto da riprodurre. Nel caso dei grimori sono necessarie 6.000 monete d'oro a tomo e attendere almeno un giorno per dare tempo a Ibrahim per completare il suo "capolavoro". Per distinguere le copie contraffatte dagli originali vi basta leggere le descrizioni degli oggetti, ma basta anche solo leggere il nome degli oggetti per capirlo al volo. Ad esempio, la versione fasulla di "Rito Funebre al Paese" è "Riso Funebre al Paese", mentre "Scudo Folgorante" diventa "Scudo Fragrante" e così via. Ribadiamo quanto detto in precedenza: evitate assolutamente di dare un grimorio contraffatto a Trysha, mentre sentitevi liberi di rifilarli a quell'antipatico Myrddin. Noi abbiamo completato il suo incarico consegnandogli ben 5 falsi e non ha battuto ciglio.

Dove trovare “Sia fatta luce” Il grimorio "Sia fatta luce" si trova nella casa di Myrddir, saltate da questo muretto per raggiungere il balcone e intrufolarvi senza farvi vedere dallo stregone Il grimorio più semplice da ottenere è "Sia fatta luce" che si trova... nella casa dello stesso Myrddin. Sì, esatto, lo stregone a quanto pare vi ha tirato un brutto scherzo. Ricambiate il favore, rubando il tomo in questione! Il libro si trova in una stanza al secondo piano dell'abitazione, pronto per essere raccolto. C'è un ma: se lo stregone vi vedrà entrare nella stanza, prima vi intimerà a uscire, per poi attaccarvi, portandovi al fallimento della quest. Il trucco in questo caso è non farsi vedere: il metodo più semplice è quello di entrare passando dal balcone, che potrete raggiungere saltando da un muretto esterno all'abitazione, come nell'immagine qui sotto. È possibile trovare solo una copia di "Sia fatta Luce", quindi se volete consegnare tutti e cinque i libri sia a Myrddin che a Trysha sarete costretti a realizzare una copia contraffatta da Ibrahim.

Dove trovare “Scudo Folgorante” Potrete acquistare "Scudo Folgorante" da Dudley a Melve Potrete acquistare il grimorio "Scudo Folgorante" dal mercante itinerante Dudley per 5.000 monete d'oro. Lo troverete girovagare a Melve, il villaggio distrutto dal Drago che avete visitato nelle primissime ore di Dragon's Domga 2. Se non appare riposate presso una panchina o in una locanda per far avanzare il tempo. Anche in questo caso è possibile trovare solo una copia di questo grimorio in tutto il gioco. Vi consigliamo di creare almeno una copia contraffatta (Scudo Fragrante) da Ibrahim, vi servirà come merce di scambio per ottenere un altro grimorio.

Dove trovare “Rito funebre al Paese” Nella Caverna della Cascata troverete una copia di "Rito funebre al Paese" e "Tempesta Ululante" È possibile trovare due copie originali di "Rito funebre al paese". Quella più semplice da ottenere si trova nella "Caverna della Cascata", un dungeon che si trova a nordest di Melve. L'oggetto in questione è all'interno di un forziere rosso situato al livello più alto della grotta, fate riferimento alla mappa qui sotto. La posizione del forziere con entrambi i grimori La buona notizia è che all'interno dello scrigno troverete anche una copia di "Tormenta Ululante", un altro dei grimori sulla vostra lista. La cattiva è che una volta aperto verrete attaccati da un mini-boss. Non è particolarmente forte, ma potrebbe mettervi alle strette se lo affronterete a un livello basso, fate attenzione. Troverete "Rito funebre al Paese" nella fortezza dell'"Antico campo di battaglia" La seconda copia di Rito funebre al Palese si trova nel dungeon "Antico Campo di Battaglia" a nordest della Stazione di Posta (vedi la mappa qui sopra). Arrivati nell'area troverete due grossi mostri combattere tra loro, potete eliminarli o ignorarli, sperando che loro facciano lo stesso con voi. Salite fino all'entrata della fortezza. Avanzate al suo interno e troverete il grimorio appoggiato sotto una campana al secondo piano.

Dove trovare “Tormenta Ululante” Wendy si trova al "Villaggio senza Nome" e vi offrirà una copia di "Tormenta Ululante" in cambio di un altro grimorio Come già detto nel paragrafo precedente, troverete una copia di "Tormenta Ululante" nella "Caverna sopra della Cascata". Otterrete una seconda copia originale parlando con Wendy al "Villaggio senza Nome", a est di Vernworth e una delle tappe della storia principale. La donna vi chiederà in cambio una copia di "Scudo Folgorante". Per ovvi motivi non si tratta di uno scambio vantaggioso, visto che anche questo libro è nella lista dei desideri di Trysha e di Myrddin, ma potrete ingannarla rifilandole una copia contraffatta realizzata da Ibrahim.

Dove trovare "Terra Imponente" Waldhar vi regalerà una copia di "Terra Imponente" Riceverete in regalo "Terra Imponente" da Waldhar, l'NPC protagonista della missione principale "Un magistrato in catene". Il modo per far sì che lo studioso vi doni il tomo non sono cristallini e le testimonianze in rete parlano di requisiti differenti. Noi lo abbiamo ottenuto semplicemente parlandogli una seconda volta in prigione dopo aver accettato "La Magia dei libri". Alcuni giocatori affermano che è necessario che prima accetti di trasferirsi nella sua nuova abitazione dopo aver completato l'incarico secondario "Un pozzo di scienza" (se non avete iniziato questa missione, vi basta donare per due volte del cibo a Kendrick, un NPC che si trova nei bassifondi di Vernworth) e altri ancora che è necessario portare al massimo la sua affinità facendogli dei regali. Non esistono altre copie di "Terra Imponente", quindi assicuratevi di farne una copia contraffatta se lo ritenete necessario.

Come completare “La Magia dei Libri” Trysha imparerà a usare la magia se le consegnerete almeno tre grimori autentici... ma forse non è un bene Ora che avete recuperato i grimori necessari, vi suggeriamo di completare per prima la missione "La Magia dei Libri". Tornate da Trysha e consegnatele almeno tre tomi originali, la ragazza vi ringrazierà e inizierà a studiare magia. Attenzione: se le consegnerete anche un solo libro fasullo, la ragazza potrebbe non imparare nulla e quindi vi verranno preclusi i prossimi step della missione, che portano al miglior risultato possibile. Fate avanzare il tempo di un giorno riposando presso l'accampamento nelle vicinanze e tornate da Trysha. La ragazza purtroppo perso il controllo dei suoi poteri e sta scagliando magie letali involontariamente. Il vostro compito sarà fermarla. Non usate armi, magie o altro per nessuna ragione o rischierete di uccidere la ragazza (pare che sia possibile comunque avanzare resuscitando il personaggio con un Cuore di Drago, ma vi suggeriamo di non rischiare). Piuttosto quello che dovrete fare e correre, evitare le magie scagliate da Trysha e infine afferrarla e bloccarla (tasto R2 su PlayStation, RT su Xbox). Una volta fatto, i nonni riusciranno a stabilizzare il suo potere. Per fermare Trysha dovrete immobilizzarla Fate passare un altro giorno e tornate da Trysha, che finalmente si sarà ripresa. Vi ringrazierà donanvovi la pergamena "Appunti del Traumaturgo", mente la nonna Eini vi donerà "Appunti del Mago". Trysha vi farà dono anche dell'"Anello Turchese": non vendetelo e non depositatelo, vi servirà tra poco.