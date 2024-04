Dragon's Dogma 2: patch del 9 aprile disponibile, corregge problemi alla progressione

L'unico commento da parte di Capcom è che l'aggiornamento "aggiusta problemi che impedivano la progressione di alcune quest ", e questo è quanto per il momento, in attesa di ulteriori scoperte su cosa faccia effettivamente questa patch per sbloccare il gioco.

Disponibile da oggi, 9 aprile 2024, l'aggiornamento è stato pubblicato per PC, PS5 e Xbox Series X|S e non ha ancora delle note ufficiali estese che consentano di capire precisamente cosa cambi con l'installazione del nuovo pacchetto, ma sembra che si tratti soprattutto di una patch correttiva.

Capcom ha pubblicato in queste ore una nuova patch per Dragon's Dogma 2 , un aggiornamento studiato soprattutto per risolvere alcuni problemi legati alla progressione , che poteva bloccarsi a causa di bug che, a questo punto, dovrebbero essere stati risolti.

Pochi dettagli ma questioni importanti

Dragon's Dogma 2, un'immagine del gioco

Altre questioni riguardano poi l'aggiustamento "di alcuni terreni che causavano il blocco per alcuni personaggi" e "varie sistemazioni di bug", dunque non si va proprio nel dettaglio, in questo caso, ma l'update sembra sia comunque importante sul piano tecnico per il gioco.

Restiamo dunque in ascolto per eventuali precisazioni sulle caratteristiche dell'aggiornamento, ma il problema dei bug che impedivano la progressione in alcune quest è effettivamente reale e sentito in Dragon's Dogma 2, dunque speriamo che questo aggiornamento ne abbia risolti la maggior parte.

Per il resto, di recente abbiamo visto un particolare segreto legato a un boss svelato online, con il gioco che all'inizio del mese aveva già venduto oltre 2,5 milioni di copie.