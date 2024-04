Dragon's Dogma 2: scoperto un particolare segreto legato a un boss, con scena nascosta

È emerso un particolare segreto legato a un boss di Dragon's Dogma 2, che a quanto pare ha una sorta di scena d'intermezzo che compare a sorpresa solo se si raggiungono determinate condizioni, dunque non è detto che si riesca a incappare in tali contenuti.

La questione può rappresentare spoiler, dunque se non volete anticipazioni evitate di leggere quanto riportato sotto, che riguarda in particolare il combattimento contro Raghnall, che normalmente viene incontrato anche in precedenza rispetto allo scontro in questione.



Ebbene, come visibile nel video pubblicato su Reddit e visibile qui sopra, c'è la possibilità di far scattare una scena d'intermezzo narrativa che normalmente non risulta visibile, a meno che non si prolunghi un po' il combattimento.