Rise of the Ronin: c'è un interessante easter egg su Nioh nascosto nel gioco PS5

Pare che ci sia un chiaro riferimento a Nioh all'interno di Rise of the Ronin, un particolare easter egg ben nascosto che forse non molti sono già riusciti e vedere ma che può risultare molto interessante per i fan del Team Ninja.

Anche in questo caso le informazioni possono rappresentare degli spoiler per chi non ha ancora approfondito al massimo la conoscenza di Rise of the Ronin, e se non volete avere anticipazioni evitate dunque di leggere quanto segue.

Come riferito da Kotaku, c'è proprio Williams Adams in persona all'interno di Rise of the Ronin, il protagonista dell'altra serie ispirata al Giappone storico del medesimo team.