Content Warning: il nuovo fenomeno di Steam potrebbe arrivare anche su console

Visti i numeri che ha fatto al lancio su Steam solo qualche giorno fa, Content Warning può essere tranquillamente considerato il nuovo fenomeno per la piattaforma Valve, ma potrebbe presto arrivare anche su altre piattaforme, come le console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

La cosa è estremamente vaga e per nulla dettagliata, ma la responsabile della community, Hanna Fogelberg, ha riferito che il team "amerebbe l possibilità di lanciare il gioco su console in futuro", ma che attualmente rappresenta una sfida tecnica di notevole entità per un team piccolo come questo.

Creare delle versioni console non è un processo tecnicamente semplice, ha spiegato la Fogelberg, implicando "alcune limitazioni tecniche rispetto a come il gioco è costruito al momento".