Content Warning: lancio devastante su Steam per il misto tra Phasmophobia e Lethal Company

Content Warning sembra proprio essere il nuovo fenomeno di Steam, considerando i numeri che sta facendo segnare in un vero e proprio lancio devastante sul digital delivery di Valve, mettendo a frutto un misto di caratteristiche che sembrano effettivamente irresistibili per il pubblico.

D'altra parte, è chiaro come il gioco si basi su elementi che sembrano fare notevole presa sui giocatori di Steam: si presenta infatti come una sorta di misto tra Phasmophobia e Lethal Company, che a loro volta sono già stati fenomeni di enorme successo sulla piattaforma in questione, ma i risultati sono comunque notevoli per un gioco che è uscito senza praticamente alcuna spinta promozionale.

Nella prima giornata, Content Warning ha raggiunto un picco di 204.439 giocatori contemporanei su Steam e sembra essere stato riscattato da oltre 6,2 milioni di utenti, peraltro con valutazioni ampiamente positive (93,34% al momento).