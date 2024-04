Fallout, Amazon ha pubblicato un video dietro le quinte dell'imminente serie TV

Siete in attesa della serie TV ufficiale di Fallout? Allora sarete felici di vedere questo video dietro le quinte in cui

Tra gli intervistati spiccano Jonathan Nolan, regista e produttore esecutivo, che illustra come si sia scelto di raccontare una storia originale all'interno dell'universo di Fallout, invece di sfruttare le trame dei giochi. Naturalmente lo spirito ricercato è quello, come confermato dagli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, nonché dai restanti membri del cast.

Prime video ha pubblicato un video dietro le quinte di circa tre minuti della serie TV di Fallout , in cui membri della produzione vengono intervistati per parlare di ciò che vedremo durante le puntate, tutte disponibili a partire dal prossimo 11 aprile.

Scene della serie

Da notare che il video è anche arricchito da molte scene inedite della serie, alcune delle quali girate all'interno del Vault, che mostrano momenti che i fan dei Fallout dovrebbero riconoscere più che bene.

Insomma, se siete tra quelli che non vedono l'ora di sapere cosa ne è stato fatto di Fallout in questa serie TV, sicuramente vi piacerà questo video che vi darà dei nuovi motivi per aspettarla.

La serie Fallout di Prime Video è ambientata a Los Angeles 219 anni dopo lo scoppio delle testate nucleari che hanno portato la razza umana sull'orlo dell'estinzione. Il racconto segue tre protagonisti in costante frizione tra di loro, che in qualche modo si troveranno a vivere una storia epocale: "Lucy, un ex-abitante del Vault 33 che non ha idea dei pericoli del mondo esterno, "Il Ghoul", un sopravvissuto della Grande Guerra mosso da una vena spietata e uno strano codice d'onore, e Maximus (Aaron Moten), un soldato della Confraternita d'Acciaio."