Humble Choice di aprile: annunciati i giochi ufficiali con The Callisto Protocol, Humankind e altro

La lista di giochi di aprile che era emersa in precedenza attraverso un leak si dimostra dunque totalmente errata , uno dei pochi casi in cui il leaker billbil-kun si è rivelato non affidabile, considerando il suo notevole curriculum fin qui.

Arriva l'annuncio ufficiale sui giochi in arrivo ad aprile 2024 nel catalogo di Humble Choice , che smentiscono totalmente il leak emerso nei giorni scorsi presentando comunque una lista interessante che comprende The Callisto Protocol, Humankind e vari altri.

Un buon servizio in abbonamento

Humankind, un'immagine dello strategico

Humble Choice è un servizio in abbonamento per PC che consente di ottenere ogni mese vari giochi all'interno della sottoscrizione, al prezzo di 9,99 euro al mese.

Oltre al catalogo di titoli da scaricare direttamente, come quelli in arrivo per aprile 2024, che peraltro una volta scaricati rimangono in possesso dell'utente anche dopo la scadenza dell'abbonamento, questo prevede anche altri vantaggi.

Humble Choice include anche l'accesso alla raccolta della Humble Games Collection, titoli pubblicati da Humble Games, che conta al momento un totale di oltre 50 giochi indie senza DRM. Inoltre, vengono offerti sconti fino al 20% sui vostri acquisti nell'Humble Store, con il 5% dei ricavi che vengono devoluti in beneficenza a un ente differente ogni mese.