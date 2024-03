Humble Choice: i giochi di aprile svelati con Returnal, Assassin's Creed Valhalla e altro

I giochi in arrivo ad aprile 2024 all'interno dell'abbonamento Humble Choice sono stati svelati in anticipo, e sembra proprio trattarsi di una mandata molto interessante, che comprende Returnal e Assassin's Creed Valhalla tra i vari titoli in arrivo.

Vediamo dunque la lista di giochi previsti per il prossimo mese nel catalogo di Humble Choice Bundle:

Returnal

AC Valhalla

Werewolf The Apocalypse Earthblood

Noita

Blacktail

Fashion Police Squad

SpiritTea

Paquerette Down The BunBurrows

Sembra dunque trattarsi di un'introduzione di notevole consistenza all'abbonamento in questione, in particolare per quanto riguarda l'arrivo di Returnal, ex-esclusiva PS5 prodotta da PlayStation Studios, e Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft, ma non mancano anche altri titoli di notevole interesse.

Rimaniamo comunque in attesa dell'annuncio ufficiale, che potrebbe comprendere anche ulteriori titoli aggiuntivi, ma già così sembra essere un mese molto positivo per gli abbonati, considerando anche la qualità di altri titoli minori come Blacktail e SpiritTea.