GOG: il nuovo gioco gratis del 29 marzo è stato svelato da un leak

A prescindere se la soffiata è azzeccata o meno, il nuovo gioco gratis di GOG sarà disponibile per il riscatto a partire dalle 15:00 a questo indirizzo . Tutto quello che dovrete fare è accedere con il vostro account e cliccare su "add to library" nel banner dedicato. Avete tempo 72 ore per riscattare il gioco in questione, una volta verrà aggiunto permanentemente alla vostra raccolta digitale.

Stando al programma dei saldi primaverili di GOG , anche oggi, venerdì 29 marzo, lo store offrirà un gioco gratis a tutti gli utenti e il sempre affidabile billbil-kun ha svelato in anticipo di cosa si tratta. Salvo sorprese il nuovo regalo è Hammerting , un simulatore in cui i giocatori devono gestire una colonia mineraria di nani.

Che cos'è Hammerting?

Hammerting

Come accennato in apertura, Hammerting è un simulatore in cui dovremo gestire una colonia di nani minatori, con l'obiettivo di scavare sempre più in profondità, ottenere minerari rari e forgiare spade sempre più potenti o creazioni varie per fare fronte alle guerre e le altre necessità del popolo che vive in superfice e diventare il clan più famoso e rinomato.

Chiaramente, più si scende in profondità, maggiori saranno i pericoli e la strumentazione necessaria per svolgere le operazioni sul campo e sarà dunque necessario espandere man mano la nostra colonia, incrementando lo staff, costruendo ascensori più efficienti e così via.