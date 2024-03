I CEO di Meta e NVIDIA, Mark Zuckerberg e Jensen Huang, si 'scambiano gli outfit'

In un post condiviso da Mark Zuckerberg, CEO di Meta, su Instagram, troviamo le tracce di un incontro "informale" con il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, durante il quale i due si sono scambiate le maglie , come si fa alla fine dei match sportivi per intenderci.

Il legame tra Meta e NVIDIA ha raggiunto livelli senza precedenti, con entrambe le aziende che collaborano per progredire senza sosta in un mercato competitivo.

Rapporto di stima

La foto condivisa sui social

Non è chiaro quando si sia svolto il meeting tra le parti o quando sia stata scattata la foto.

Non sono arrivati commenti in prima persona sul momento immortalato, se non ad un utente di Mark Zuckerberg che ha paragonato il CEO di NVIDIA alla popstar Taylor Swift, definendolo l'equivalente del mondo tecnologico.

A prescindere da quando l'incontro sia avvenuto, resta poco da essere sorpresi, considerando le mire espansionistiche di Meta nel settore dell'intelligenza artificiale.

Durante una conferenza sugli utili dell'anno scorso, Zuckerberg ha dichiarato agli investitori che l'IA sarà "l'area di investimento più grande di Meta nel 2024 per risorse ingegneristiche e di calcolo".

Alcuni di questi investimenti si sono concretizzati proprio nell'acquisto di chip di NVIDIA.

In un'intervista pubblicata a gennaio su The Verge, Zuckerberg ha previsto che Meta possiederà oltre 340.000 GPU NVIDIA H100 entro la fine di quest'anno.

Una quantità tale da far quasi invidia alle competitor dell'azienda, considerando l'importanza delle GPU per addestrare e distribuire modelli di intelligenza artificiale.

"Abbiamo sviluppato la capacità di farlo (addestrare le IA) su una scala che potrebbe superare quella di qualsiasi altra singola azienda", ha dichiarato Zuckerberg a The Verge. "Penso che molte persone potrebbero non capirlo appieno".