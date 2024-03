Stellar Blade: un video mette a confronto le tre modalità grafiche della demo

In attesa del lacio della demo di Stellar Blade, fissato alle 15:00 italiane di oggi, ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto delle varie modalità grafiche presenti in questa versione di prova e che con tutta probabilità ritroveremo anche al lancio della versione completa.

In totale troviamo tre preset: le classiche Performance e Resolution, con Balanced che rappresenta una via di mezzo.

La modalità Performance propone una risoluzione mediamente ancorata sui 1440p e 60 fps granitici. Con quella Resolution, la risoluzione nativa sale a 2160p, mentre il framerate viene bloccato a 30 fps, mantenendo questo target senza il verificarsi di singhiozzi. Infine, la modalità bilanciata propone una risoluzione 1440p con output in 4K tramite TAAU e mira ai 60 fps, generalmente stabili, ma non mancano dei cali di fluidità assenti con le altre due impostazioni.

A parte risoluzione e framerate, le tre modalità non presentano differenze significative in termini grafici, se non per il filtro anisotropico e il livello di dettaglio di alcune texture in lontananza. Di conseguenza, elementi come risoluzione delle ombre, draw distance, occlusione ambientale ed effetti post-processing sono perfettamente identici.