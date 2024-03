Forza Horizon 5: l'evento Horizon Race-Off si presenta con un trailer

In questo modo, ogni sezione del gioco ha i suoi eventi speciali all'interno dell'iniziativa in questione. Una volta raggiunto l'obiettivo Asphalt Racing, ogni giocatore potrà sbloccare la nuova 2024 Ford Mustang GT.

In particolare, Race-Off aggiunge varie sfide ad ognuna sezione principale di Forza Horizon 5, presentando sfide in ognuna delle tre ambientazioni principali in cui si svolge il gioco.

Nuove ricompense per tutti

Il nuovo Outpost di Forza Horizon 5

Per raggiungere l'obiettivo Asphalt Racing, tutti i giocatori devono collaborare per portare a termine diverse corse: nella fattispecie, si tratta di partecipare a Dire Racing e Cross Country Racing in Messico, a Hazard Racing in Hot Wheels e a Horizon Raptors Races e Grid Reapers in Rally Adventure.

Una volta raccolti abbastanza punti, la community potrà ottenere anche il 2023 Ford F-150 Raptor R come auto da aggiungere al garage.

Tra le novità assolute c'è inoltre un nuovo Adventuring Outpost, con i colori della divisione scelta, che fungerà da hub mobile per le nuove avventure all'interno di Forza Horizon 5 a partire da Race-Off.

Nell'evento rientra anche l'Acceleration Car Pack a pagamento, disponibile dal 26 marzo e contenente le seguenti auto:

2021 McLaren Sabre

2019 Ginetta G10 RM

2022 Ford Supervan 4

1967 Shelby GT 500

Queste sono invece le auto sbloccabili nel corso dell'evento Race-Off: