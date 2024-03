Minecraft: la versione nativa per PS5 è in arrivo, stando a un rumor

Come possiamo vedere, il post non è di certo ricco di dettagli, con l'utente in questione che ha postato semplicemente un'immagine del titolo di Mojang e una spunta verde accanto a "versione PS5", il che significa che probabilmente il gioco è apparso all'interno del database di Sony e che quindi la pubblicazione potrebbe non essere molto lontana.

PlayStation Game Size, "gola profonda" nota per rivelare informazioni relative a tutti gli aggiornamenti che avvengono sottotraccia all'interno del PlayStation Store, ha suggerito che è in arrivo la versione nativa per PS5 di Minecraft .

Lancio delle versioni Xbox Series X|S e PS5 in contemporanea?

La versione nativa di Minecraft per Xbox Series X|S è stata pubblicata solo sotto forma di un aggiornamento preview lo scorso dicembre, ma al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale per tutti gli utenti. Considerando la soffiata qui sopra, non è da escludere un lancio in contemporanea su tutte le console di attuale generazione.

Come riportato all'epoca, l'update grafico si limitava ad aggiungere la risoluzione nativa in 4K sia su Xbox Series X che su Series S, senza altre migliorie significative. Si tratta comunque un passo in avanti per chi dispone di un monitor o un tv di dimensioni generose che supporta tale risoluzione e in ogni caso non è escluso che nel frattempo Mojang non abbia lavorato a ulteriori modifiche.

Teoricamente è lecito aspettarsi lo stesso trattamento anche per la versione nativa per PS5, qualora venga confermata, per quanto lo scorso giugno Microsoft aveva dichiarato nell'ambito del processo contro l'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard, che questa conversione non era stata realizzata in quanto Sony si era rifiutata di inviare i devkit della console a Mojang. C'è da dire che da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e dunque i rapporti tra le due compagnie potrebbe essere sostanzialmente cambiati, come confermato dall'approdo di Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e altri giochi degli Xbox Studios su PS5.