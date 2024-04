Stellar Blade: il cosplay di Eve di Lee Dahye è stato commissionato da PlayStation

Spesso i cosplay sono realizzati dagli appassionati e dalle appassionate che vogliono celebrare un personaggio e mettere in campo la propria creatività con costumi e trucco. In questo caso però la situazione è diversa visto che PlayStation Taiwan ha commissionato alla cheerleader e attrice Lee Dahye un cosplay di Eve da Stellar Blade.

Eve è realizzata a partire da una modella coreana e Lee Dahye non è molto lontana da questa categoria e ha tutte le caratteristiche fisiche per vestire i panni di Eve di Stellar Blade in modo credibile. Questo cosplay si basa chiaramente sul costume base della protagonista, che indossa all'inizio del gioco, ma ricordiamo che all'interno dell'avventura ci sarà modo di farle indossare diversi abiti, con anche accessori come occhiali e orecchini.

Questo significa che vi sarà molto materiale per realizzare cosplay di Eve, a seconda delle preferenze di stile delle singole cosplayer. Dovremo vedere dopo il lancio quanto sarà attiva in tal senso la community.

Cosa ne pensate del cosplay di Eve realizzato da Lee Dahye?