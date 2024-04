Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di erisa_cosplay_xd si immerge nella neve per voi

Seven Deadly Sins è una delle tante saghe che ha avuto fortuna sia come manga che come serie animata. Anche il mondo del cosplay è diventato uno spazio adeguato per dare risalto ai personaggi di questa saga e ancora oggi molti ricreano i loro eroi preferiti. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Elizabeth con costume nero realizzato da erisa_cosplay_xd.

erisa_cosplay_xd ci propone Elizabeth nella sua versione con costume nero, probabilmente una delle più semplici da ricreare. Non per questo però il cosplay nel complesso è di bassa qualità o manca di impegno. Lo scatto fotografico è anche ottimo perché si crea un ottimo contrasto tra il nero dei vestiti e il bianco della neve che fa da sfondo.

Cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da erisa_cosplay_xd?