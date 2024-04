Activision spiega come funziona il sistema di matchmaking di Call of Duty, iniziando col ping

Activision spiega che la statistica più importante quando si parla di ping è quella che chiama delta ping , ovvero la differenza tra il miglior centro dati possibile per un giocatore e il centro dati su cui finisce per giocare. Sebbene sia possibile che un giocatore si metta in coda solo per il proprio centro dati ottimale, Activision spiega che ciò comporterebbe lunghi tempi di attesa per i giocatori che cercano una partita al mattino presto, ad esempio, o che si mettono in coda per modalità che richiedono un numero elevato di giocatori.

Il ping, ovvero il tempo necessario ai dati per viaggiare dalla partita di un giocatore al server che la gestisce, è considerato il fattore più importante per il matchmaking di Call of Duty. Un ping elevato può causare un'esperienza di gioco negativa.

Come funziona la gestione del ping in Call of Duty

L'esperienza multigiocatore di Call of Duty è in media molto buona ed è positivo che Activision condivida le proprie strategie

Il complicato algoritmo di matchmaking cerca la migliore opzione possibile che bilanci il ping con altri fattori come il matchmaking basato sull'abilità, la piattaforma e i dispositivi di input, il tutto mantenendo i tempi di attesa il più bassi possibile.

L'approccio di Call of Duty utilizza una funzione chiamata "backoff". In breve, più a lungo un giocatore attende di essere abbinato, più il gioco sarà flessibile su altri elementi del matchmaking. COD utilizza il delta ping per questo sistema, con la soglia accettabile che viene lentamente "abbassata" man mano che il giocatore aspetta. Il delta ping alla fine ha un punto di arresto fisso al di sopra del quale un giocatore non sarà abbinato, anche se Activision fa notare che questo limite è più basso in regioni popolari come il Nord America e più alto in regioni come l'Africa, dove non ci sono molti giocatori online in ogni momento.

In generale Activision afferma che il sistema funziona bene per Call of Duty, con statistiche che mostrano che il 95% dei giocatori viene abbinato entro 20 millisecondi dal loro miglior server di dati. Anche se ci sono dei valori anomali, questi di solito comprendono giocatori che cercano di connettersi in orari poco popolari per la loro regione.

Se volete mettere alla prova il ping, ricordate che il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 è gratis questo fine settimana.