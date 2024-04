Sony Bank sta facendo dei test con la stablecoin, forse anche per PlayStation

Sulla base di quanto indicato da un report di Nikkei, Sony Bank ha iniziato a sperimentare l'emissione di una stablecoin legata a varie valute, compreso lo yen. Secondo la testata giapponese, la banca intende valutare se le stablecoin possano essere utilizzate in relazione alle vendite digitali del Gruppo Sony, compresi i giochi. In altre parole, le stablecoin potrebbero arrivare anche su PlayStation, ma per il momento non è chiaro se avverrà, in che modalità e in caso quando.

La società tecnologica belga Settlemint sta sviluppando la stablecoin utilizzando la blockchain Polygon. Settlemint ha raggiunto il Giappone grazie a una partnership strategica con Fujitsu. La banca è anche affiliata alla Sumitomo Mitsui Trust Bank (SuMi Trust) per i titoli digitali.

Ricordiamo che la stablecoin è un tipo di criptovaluta il cui valore è legato in modo fisso a un altro tipo di valuta o una materia prima.