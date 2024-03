Sony ha vinto una causa da 500 milioni di dollari per la violazione di un brevetto

Sony ha vinto una grossa causa per violazione di brevetti, che poteva costarle 500 milioni di dollari. Un giudice statunitense ha stabilito che Sony non ha usato alcuna tecnologia brevettata da un'alta azienda con le sue console e con i controller PlayStation.

La denuncia risale al 2017 e fu intentata da Genuine Enabling Technology, con una richiesta di risarcimento di 500 milioni di dollari per la violazioe di un brevetto chiamato: "Method and Apparatus for Producing a Combined Data Stream and Recovering Therefrom the Respective User Input Stream and at Least One Input Signal."