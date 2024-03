Helldivers 2: un fan ha creato un'app per iOS che monitora l'andamento della guerra galattica

La mania per Helldivers 2 sta dando frutti alquanto creativi, come dimostra questa app per iOS creata da un giocatore, fan del titolo di Arrowhead, la quale monitora l'andamento della Guerra Galattica e consente anche di giocare a Stratagem Hero direttamente dall'app.

L'app in questione si chiama War Monitor for Helldivers 2 e può essere trovata a questo indirizzo su App Store, gratuita, e funziona come una sorta di companion app per Helldivers 2, consentendo in ogni momento di avere una visione complessiva dell'andamento della guerra galattica nel gioco di Arrowhead.

Considerando infatti che tutti gli sforzi dei giocatori convergono in risultati complessivi nell'ampia guerra contro gli alieni, gestita peraltro come in una sorta di gioco di ruolo da un dungeon master che elabora gli eventi e guida le forze nemiche, può essere utile avere uno strumento a portata di mano per vedere l'andamento generale.