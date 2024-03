Google inizia a integrare Gemini nella beta della sua app Messaggi

Attualmente in fase di distribuzione limitata, l'opzione è disponibile per coloro che possono accedere alla versione beta di Messaggi di Google con RCS abilitato su uno dei dispositivi compatibili, configurati in lingua inglese o francese. Quindi per ora siamo esclusi noi italiani.

Il chatbot, oltre che consentire la creazione di bozze di messaggi, sarà in grado di dialogare singolarmente con l'utente, identificare immagini, suggerire libri, film e videogiochi, fornire ricette con ingredienti e istruzioni di preparazione, in uno scambio che dovrebbe fornire risposte concise traendo giovamento dal cloud.

L'opzione con il logo di Gemini AI comparirà dunque all'interno dell'interfaccia utente dell'app di messaggistica, che presenterà come unico cambiamento l' assenza di opzioni per i messaggi vocali , consentendo comunque l'invio di foto.

In arrivo per tutti, ma quando?

L'analisi del file APK dell'ultimo aggiornamento di Google Messaggi ha rivelato chiari riferimenti all'introduzione dell'IA di Mountain View

Gemini AI nell'app Messaggi di Google si appoggia sul modello LLM (Large Language Model) Gemini 1.0 Pro.

Attualmente, le interazioni sono limitate a sessioni individuali, il che significa che non è possibile utilizzare il bot in conversazioni di gruppo con altre persone.

Sebbene, nonostante l'attivazione di RCS, le conversazioni con Gemini non sono crittografate end-to-end, il che lascerebbe spazio a qualche perplessità tenendo conto di qualche recente dichiarazione di Google; ad ogni modo, gli utenti avranno la possibilità di personalizzare il colore dei fumetti dei messaggi quando interagiscono con l'IA.

Al momento, il chatbot con intelligenza artificiale è disponibile nella versione beta di Google Messaggi in 165 paesi, ma solo in lingua inglese; anche in francese se abitate in Canada.

Per quanto riguarda l'Italiano e l'Europa in generale, sarà necessario attendere ancora qualche mese prima di poter interagire con Gemini direttamente dall'app messaggi.