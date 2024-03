Tyler 'Ninja' Blevins ha confermato ai fan che gli è stato diagnosticato un tumore della pelle

Tyler "Ninja" Blevins , per anni una delle più grandi star di Twitch, ha condiviso un messaggio su X in cui ha spiegato ai suoi fan di avere un tumore della pelle , o melanoma. Ninja si è detto ancora sotto shock per la diagnosi ricevuta, ma ha voluto comunque informare i milioni di persone che lo seguono sui social network, per trasmettere un messaggio positivo: l'invito a controllarsi.

Un melanoma preso per tempo

Il post di Ninja

"Va bene, sono ancora un po' sotto shock ma voglio tenervi tutti aggiornati," ha scritto Blevins nel post, che poi ha spiegato la dinamica dell'accaduto: "Alcune settimane fa sono andato dal dermatologo per un controllo annuale della pelle/neo che Jess aveva prenotato per me in anticipo. C'era un neo sulla parte inferiore del mio piede che volevano rimuovere per sicurezza. È risultato essere un melanoma, ma sono ottimisti perché credono di averlo individuato nelle prime fasi. È comparso un altro punto scuro vicino ad esso, quindi oggi hanno fatto la biopsia e hanno rimosso una zona più ampia intorno al melanoma con la speranza che al microscopio si vedano dei margini chiari non melanomatosi e sapremo di averlo rimosso completamente. Sono grato di poter sperare di averlo trovato per tempo, ma per favore prendete questo messaggio come un invito a fare controlli della pelle."

Come spiegato dal sito ufficiale dell'Istituto Superiore della Sanità, "Il melanoma è un tumore maligno che si origina dai melanociti della cute e delle mucose, da quelli che costituiscono i nevi o, molto più raramente, dai melanociti posti in sedi extracutanee (occhio, meningi, orecchio interno, etc...). Il melanoma si sviluppa in tempi successivi attraverso vari stadi di progressione in cui presenta aspetti clinici ed istologici diversi."