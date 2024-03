Gran Turismo 7: l'aggiornamento di marzo è in arrivo con 3 nuove auto e altro, trailer e contenuti

Per quanto riguarda le prime due, potranno essere acquistate attraverso il Brand Central, mentre la terza sarà disponibile all'acquisto all'interno di Auto Leggendarie.

Con questo aggiornamento arriveranno diverse novità interessanti ma soprattutto tre nuove auto che vanno ad aggiungersi al garage disponibile all'interno del gioco per PS4 e PS5.

Sony e Polyphony Digital hanno annunciato il prossimo arrivo dell' aggiornamento 1.44 di Gran Turismo 7 , presentandolo con un trailer che mostra anche alcuni dei suoi contenuti come tre nuove auto e diverse altre caratteristiche.

Eventi e altro

Gran Turismo 7: le tre nuove auto dell'update 1.44

Oltre alle tre nuove auto, i contenuti dell'aggiornamento comprendono anche diversi altri elementi in arrivo all'interno di Gran Turismo 7, come il nuovo menù "Extra Menu No. 37: Jaguar (dal Livello collezionista 41)".

Inoltre, nuovi eventi nella serie World Circuit sono in arrivo nelle prossime ore, ovvero i seguenti:

Coppa Clubman europee 600 - Blue Moon Bay Speedway - Infield A Reverse

Lega Schwarzwald - High Speed Ring Reverse

World Touring Car 900 - 24 Heures du Mans race track

Per quanto riguarda l'editor delle livree, per un periodo di tempo limitato saranno disponibili gli sticker ufficiali della serie televisiva animata "Highspeed Étoile", con 26 adesivi composti da loghi e personaggi della serie.

Infine, nella sezione "scapes" verrà aggiunto un nuovo scenario, ovvero "Fukushima", con il tunnel formato da ciliegi in fiore tratti da Yonomori. Appuntamento dunque a domani mattina per il nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7, si tratta dell'update successivo a quello che abbiamo visto a febbraio, l'1.43.