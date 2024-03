Snapdragon X Elite alla prova con Baldur's Gate 3: ecco come se la cava

I primi laptop equipaggiati con Snapdragon X Elite sono ormai in dirittura d'arrivo e nelle ultime settimane Qualcomm ha spinto molto sul versante del gaming, pubblicizzando le capacità del nuovo SoC.

Dopo aver mostrato benchmark e comparazioni, arriva finalmente una prima prova "su strada" che mette in mostra le performance del chip. Il titolo scelto per questi primi test è Baldur's Gate 3: come si comporta il gioiello di Larian sul nuovo Snapdragon X Elite?

Sulle strade del Faerûn Solo qualche giorno fa Qualcomm è tornata a parlare delle capacità gaming di Snapdragon X Elite, dichiarando che il processore è praticamente in grado di far funzionare la maggior parte dei giochi tramite emulazione, senza la necessità di un intervento diretto degli sviluppatori.

Il comparto grafico del nuovo SoC è sostenuto dalla GPU Adreno che dovrebbe essere in grado di generare una capacità di 4.6 TFLOPs, garantendo il supporto a DirectX 12, DirectX 11, Vulkan e OpenCL. Al di là delle promesse dell'azienda americana, siamo finalmente in grado di vedere all'opera Snapdragon X Elite e di farci un'idea delle reali capacità del nuovo hardware di Qualcomm.

Il video è stato catturato da Devin Arthur e mostra un test eseguito con Baldur's Gate 3 alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel, senza tuttavia specificare ulteriori impostazioni grafiche del gioco. Come si può vedere dalle immagini, il kolossal di Larian viaggia tra i 25 e i 30 FPS, rendendo l'esperienza piuttosto godibile.

Purtroppo, anche il profilo energetico del laptop non è stato dichiarato e non è possibile conoscere le soglie di potenza utilizzate dal processore.