The Spider Within: A Spider-Verse Story, Sony ha pubblicato un cortometraggio legato a Spider-Man

Sony Pictures Animation e Marvel hanno pubblicato in questi minuti un nuovo cortometraggio legato a Spider-Man: Across the Spider-Verse con The Spider Within: A Spider-Verse Story, che espande la narrazione del mondo lanciato con la nuova serie animata che ha per protagonista Miles Morales.

In questo caso, Sony ha collaborato con Kevin Love Fund per costruire questo corto animato di circa 7 minuti che si prefigge anche lo scopo di promuovere le iniziative per la salute mentale e le iniziative di prevenzione e cura dei problemi legati all'ambito psicologico. Il video, in effetti, si concentra proprio su questi aspetti, inseriti all'interno della storia di Miles Morales.

Nel cortometraggio vediamo il protagonista alle prese con le proprie ombre e i propri fantasmi, che derivano dallo stress accumulato e dall'impossibilità di comunicare alcuni dei problemi che lo affliggono.