Borderlands, nel film Claptrap sarà un 'R2D2 classificato per adulti', stando a Jack Black

Per l'attore Jack Black, nel film di Borderlands il personaggio di Claptrap, cui presta la voce, sarà come un "R2D2 classificato per adulti". Chi conosce il Claptrap videoludico non ne sarà troppo stupito, considerando com'è stato caratterizzato da Gearbox. Quindi aspettiamoci battute salaci e sarcamo a volontà.

R2D2 è uno dei personaggi più iconici di Star Wars: il robot a forma di condizionatore portatile introdotto nella serie con Episodio IV.

Black ha parlato di Claptrap in un'intervista concessa alla testata Total Film, in cui ha anche espresso il suo amore per il lavoro di doppiatore: "Amo doppiare e amo quel videogioco, quindi è stato divertente dare la voce a quel personaggio." Per Black il robottino di Borderlands è "cool, divertente, pazzerello e un'altra opportunità di portare un grande videogioco sul grande schermo."