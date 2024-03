Snapdragon X Elite è già pronto per il gaming, parola di Qualcomm

In occasione della Game Developers Conference 2024, Qualcomm è tornata a parlare del nuovo SoC Snapdragon X Elite e dei primi notebook che accoglieranno il processore, ponendo l'accento sul segmento gaming. Stando all'azienda infatti, i dispositivi equipaggiati con Snapdragon X Elite saranno in grado di emulare la maggior parte dei giochi alla massima velocità e senza l'intervento specifico degli sviluppatori.

Emulazione e performance

Il design di Snapdragon X Elite

Nel corso del panel intitolato "Windows su Snapdragon, una piattaforma pronta per i giochi PC", Issam Khalil ha confermato che i primi laptop non ancora annunciati con Snapdragon X Elite arriveranno nel corso dell'estate.

Relativamente a questi, l'ingegnere di Qualcomm ha poi spiegato che - sul fronte gaming - gli sviluppatori potranno seguire tre approcci differenti, ma tutti funzionali. La prima opzione è quella del porting dei titoli su ARM64, che consentirà di sfruttare appieno tutte le capacità della nuova CPU grazie alla modulazione dinamica della frequenza.

Il secondo approccio prevede invece la creazione di un applicazione ibrida "ARM64EC": in questo caso Windows, le sue librerie e i driver Qualcomm saranno eseguiti in modo nativo, ma il resto dei processi verranno emulati, il tutto con il fine di ottenere prestazioni "quasi native".

L'ultima via, forse la più interessante, non prevede invece alcuna operazione da parte degli sviluppatori: la maggior parte dei videogiochi dovrebbe infatti funzionare automaticamente tramite emulazione x64. Stando a Khalil, la nuova CPU targata Qualcomm riscontra cali di prestazioni contenuti nella transizione da x64 a ARM64 e non dovrebbe quindi compromettere la qualità generale delle performance.

Nei primi benchmark disponibili, Snapdragon X Elite ha dimostrato di essere all'altezza della concorrenza, con prestazioni multi-core addirittura superiori.