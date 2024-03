SPINE, un teaser trailer del gameplay mostra l'action alla Sifu in azione

Presentato lo scorso novembre, SPINE non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma a giudicare dalle sequenze del video sembra che lo sviluppo sia già a buon punto e le meccaniche, per quanto forse un po' lente, fanno pensare a un certo spessore.

SPINE , l'interessante action in stile Sifu sviluppato da Nekki e in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, si mostra con un primo teaser trailer del gameplay che fornisce un'idea di come sarà questa esperienza, fortemente basata sui combattimenti.

This is Gun Fu

Il motto di SPINE, "this is Gun Fu", restituisce un'idea piuttosto chiara dei presupposti del gioco, che punta a mettere in scena coreografie altamente spettacolari in un mix di arti marziali e armi da fuoco, appunto, che ha contribuito al successo di parecchie produzioni cinematografiche.

La protagonista dell'avventura, Redline, è una street artist ribelle che combatte la milizia agli ordini di un regime controllato dalle intelligenze artificiali nel tentativo di salvare suo fratello.