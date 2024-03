ASUS ROG Strix Impact 3 Wireless, la recensione del mouse senza fili leggerissimo

Sensore, risoluzione e switch sono infatti stati sostituiti per l'occasione, andando a comporre il quadro di un dispositivo più preciso e versatile, che mantiene un peso estremamente contenuto (57 grammi senza dongle e batteria, che diventano 68 o 72 aggiungendo quest'ultima) ma adotta un paio di soluzioni potenzialmente controverse per abbattere il prezzo, pari a soli 79,90€.

La gestione della connessione è immediata e intuitiva , nel vano sotto la batteria (che si apre con un sistema in parte magnetico) è nascosto il minuscolo ROG Omni Receiver per pilotare il wireless a 2,4 GHz anche su altri prodotti ASUS, mentre l'illuminazione personalizzabile arricchisce anche sul piano funzionale il ROG Strix Impact 3, pur perdendo il LED sul logo della versione cablata.

Il selettore dei dpi collocato sul fondo del mouse potrebbe risultare poco pratico: sebbene consenta di cambiare la risoluzione del mouse senza ricorrere al solito Armoury Crate , tramite una semplice combinazione di tasti e un indicatore colorato, l'operazione non può essere effettuata "al volo" mentre giochiamo, come avviene invece su altri dispositivi.

Rispetto ai 12.000 dpi del ROG Strix Impact cablato la differenza è sostanziale e nella lettura direzionale il margine di deviazione è inferiore all'1% anche se, come detto, alcune scelte per contenere i costi lasciano un po' perplessi. Manca infatti del tutto una connettività USB e non c'è una batteria interna ricaricabile , bensì va utilizzata una pila stilo AA o una ministilo AAA, in quest'ultimo caso con l'adattatore incluso. L'autonomia è però davvero generosa, fino a 618 ore.

Design

Il vano batteria del ROG Strix Impact 3 Wireless

Esteticamente il ROG Strix Impact 3 Wireless non si limita a riprendere il design del modello cablato, bensì introduce un paio di modifiche: la lunghezza scende da 126 a 120 millimetri a causa del diverso taglio frontale, più netto e meno bombato, forse anche per via della mancanza di un connettore USB; mentre il logo ROG, che come detto non è illuminato, si sposta un po' più in basso.

Il disegno dorsale, al di là di questo, rimane immutato: i due tasti principali del mouse vengono separati da un'isola centrale dedicata allo scroller ma non ci sono simmetrie: tutti i pulsanti hanno una forma differente e il pannello si inserisce salendo verso destra, andando a creare un piccolo rettangolo al centro e valorizzando questa composizione attraverso l'uso di finiture variabili: dal nero lucido al nero riflettente, passando per il satinato.

La scocca del ROG Strix Impact 3 Wireless presenta diverse finiture

Sui lati è possibile apprezzare come questi tratti si estendano, andando a dividere il dispositivo in due zone: una liscia in corrispondenza del fondo, l'altra "a righe" per assicurare il giusto grip su pollice, anulare e mignolo. Addirittura i due tasti extra laterali vanno anch'essi ad assecondare il taglio, rivelando la grande attenzione riservata dai designer ASUS all'estetica del ROG Strix Impact 3.

In tale frangente, l'illuminazione RBG programmabile sullo scroller non costituisce che un simpatico dettaglio, una nota colorata (letteralmente) che spicca sulle tonalità nere del mouse e valorizza il quadro generale ma, come detto, svolge anche funzioni pratiche andando a fungere da indicatore colorato per la selezione dei dpi e del polling rate.