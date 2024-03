Dragon's Dogma 2: una mod sblocca il Frame Generation di NVIDIA

PureDark ha pubblicato una mod, stavolta completamente gratuita, che permette di sbloccare nella versione PC di Dragon's Dogma 2 il Frame Generation del DLSS 3 di NVIDIA, in realtà già incluso nei file di gioco ma non disponibile nelle opzioni grafiche (e forse per un buon motivo).

La mod fa esattamente quello che vi aspettate, ovvero permette di attivare questa tecnologia che sfrutta l'intelligenza artificiale per creare dei frame intermedi incrementando così il framerate, ma in alcuni casi anche l'input lag in maniera più o meno marcata. Ovviamente, potrete utilizzarlo solo se siete in possesso di una scheda grafica RTX 40.

Per installarla vi basta dirigervi su NexusMod o il Patreon di PureDark, scaricarle la mod e seguire le semplici istruzioni presenti.