Metal Gear Solid 2 e MGS3 Snake Eater: un nuovo aggiornamento è disponibile

Konami ha pubblicato l'aggiornamento 1.500.001 per Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 Snake Eater, nella loro versione inclusa nella Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Questa versione è catalogata come "1.51". Il primo gioco della serie, sempre incluso nel pacchetto Master Collection, non è invece stato aggiornato.

La patch note ufficiale dell'aggiornamento 1.51 di Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 include solo poche parole:

Risolto un problema che impediva il funzionamento della funzione di vibrazione di alcuni controller

Risolti altri problemi minori

Questo è quanto è stato indicato per il momento dalla patch note ufficiale.