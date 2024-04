Tekken 8: il DLC con Eddy Gordo ora è disponibile per tutti i giocatori

Il DLC è disponibile su PlayStation Store per PS5, su Xbox Store per Xbox Series X|S e su Steam per la versione PC.

Il lottatore specializzato nei movimenti della capoeira è stato introdotto lo scorso 1 aprile per tutti i giocatori in possesso del Character Year 1 Pass di Tekken 8, mentre da oggi è possibile acquistarlo singolarmente al prezzo di 7,99 euro .

Il primo DLC a pagamento di Tekken 8 che introduce Eddy Gordo come personaggio giocabile da ora è disponibile per tutti i giocatori.

Eddy Gordo e il Pass Battaglia

Introdotto per la prima volta in Tekken 3, ben presto Eddy Gordo è diventato uno dei personaggi più amati dai giocatori per via del suo peculiare stile di combattimento basato sulla Capoeira brasiliana che combina calci e movimenti armonici che possono cogliere alla sprovvista i giocatori meno navigati.

Vista la popolarità del personaggio, Eddy non ha mancato l'appuntamento con nessuno dei successivi giochi della serie. Tekken 8 non rappresenta un'eccezione, per quanto è stato necessario attendere alcune settimane per la sua introduzione, che è stata accompagnata anche da un Pass Battaglia tramite un aggiornamento gratuito del gioco che permette di sbloccare vari oggetti per la personalizzazione estetica completando sfide giornaliere e settimanali.