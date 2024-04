My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di lockserkawa sa come attirare gli sguardi

My Hero Academia è denso di personaggi apprezzati e il mondo del cosplay prende grande ispirazione da vari di essi per le proprie creazioni. Un primo esempio è Momo Yaoyorozu, nota come Creaty. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da lockserkawa.

lockserkawa si presenta con il suo classico costume da eroina, senza però dimenticare il mantello. Momo, infatti, appare inizialmente con un mantello, ma viene presto eliminato, probabilmente perché poco pratico in situazioni da battaglia. Si tratta però di un tocco di classe da parte delle cosplayer, che ha reso ancora più interessante il cosplay con un tocco extra spesso non considerato in questo tipo di cosplay.

Cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da lockserkawa?