Samsung potrebbe stupire il mercato presentando un modello di Galaxy Z Fold 6 'Ultra'

Secondo quanto emerso, Samsung starebbe sviluppando un dispositivo con il codice SM-F958 . Seguendo lo schema di denominazione già adottato per i modelli Galaxy precedenti, la seconda cifra (qui rappresentata dal 5) incrementa di uno ad ogni nuova generazione. Ad esempio, Fold 5 è identificato come SM-F946 e Z Fold 4 come SM-F936.

Economico o premium?

La nuova serie Galaxy Z Fold verrà presentata al prossimo Galaxy Unpacked

L'ipotesi di Galaxy Z Fold 6 Ultra risulta affascinante poiché andrebbe ad aprire nuove prospettive per la serie di dispositivi pieghevoli di Samsung.

Sarà intrigante per lo più osservare se il gigante coreano percorrerà realmente la via di un'edizione Ultra di un telefono già costoso o se preferirà lanciare un modello più accessibile.

Al momento, il rinvenimento del codice non esclude la possibilità di entrambi i modelli, sia quello economico che l'Ultra, sebbene si tratti di speculazioni basate su dati parziali e non ufficiali.

Bisognerà attendere il lancio al Galaxy Unpacked tra pochissimi mesi per comprendere la rivoluzione che Samsung intende portare alla sua serie di dispositivi pieghevoli e per cercare di ampliare la base di utenti in questo segmento di mercato.