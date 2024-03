Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 arriveranno prima del previsto e con schermi più grandi

Le informazioni recenti avvalorano la tesi, ed è interessante notare come i dati riportino un aumento delle dimensioni del display esterno del Flip, modifica desiderata dagli utenti. Questo cambio potrebbe essere solo un assaggio di ciò che Samsung ha in serbo per l'anno prossimo, secondo quanto suggerito da un insider.

Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6, tra i telefoni pieghevoli più attesi di quest'anno, sembrano essere in procinto di essere annunciati, e prima del previsto . I predecessori di questi dispositivi, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, sono stati lanciati ad agosto dello scorso anno; Samsung potrebbe pianificare il lancio dei nuovi modelli potenzialmente per luglio, anticipando i tempi.

Immagine promozionale di Galaxy Z Fold 6

Secondo un nuovo rapporto, è probabile che i componenti per Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6 entreranno in produzione a maggio spingendo nella direzione di un lancio il mese successivo.

La scelta da parte di Samsung potrebbe essere correlata alle Olimpiadi, in programma per il 26 luglio.

La tempistica garantirebbe all'azienda di catturare l'attenzione mondiale durante l'evento sportivo, mettendo in risalto i nuovi dispositivi pieghevoli insieme alle sue altre novità, come la nuova linea di dispositivi indossabili.

Secondo Ross Young, noto informatore e CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), sia il display esterno che quello principale dei nuovi modelli avranno dimensioni maggiori rispetto ai loro predecessori.

Si prevede che il pannello esteriore di Galaxy Z Flip 6 possa raggiungere i 3,6 pollici.

Anche per Galaxy Z Fold 6 si prevede un display esterno di dimensioni maggiori, anche se al momento non sono disponibili dettagli specifici.