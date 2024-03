Dopo Weird West, il nuovo gioco di WolfEye Studio sembra essere un FPS-RPG fantascientifico

Qualche possibile indizio sul nuovo gioco in sviluppo presso WolfEye Studio, il team di Raphael Colantonio, sembra derivare da un paio di post pubblicati su X, con tanto di foto che potrebbero suggerire un progetto in stile FPS RPG ad ambientazione fantascientifica.

Si tratterebbe di qualcosa di decisamente diverso, come struttura e atmosfere, dal titolo precedente che ha rappresentato il debutto del team, ovvero Weird West. Ovviamente si tratta di indizi ancora molto vaghi, ma tra questi potrebbe esserci almeno un'immagine significativa.



Un messaggio in particolare, visibile qui sopra, mostra il creative director Colantonio presentare un pitch, ovvero l'idea per un nuovo progetto, durante la GDC. Il post è corredato da una foto che potrebbe ritrarre uno screenshot del gioco in questione, dal quale si potrebbe ricavare alcune informazioni.