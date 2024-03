Samsung Galaxy S25 potrebbe apportare un cambio radicale nel design della serie

Nuovo aspetto

I rendering CAD del Galaxy S25 potrebbero mostrare variazioni nelle dimensioni

Le informazioni divulgate da Revengus provengono da una "fonte aziendale" in Corea del Sud.

Il leaker non è nuovo a questo tipo di indiscrezioni, dato che già in passato aveva parlato di schermi più grandi per i nuovi Galaxy S.

Il suggerimento che Samsung stia considerando un cambiamento radicale nel design per l'anno prossimo arriva però da più di una fonte, al punto che pare che ciascun modello Galaxy S25 dovrebbe distinguersi per caratteristiche estetiche dai suoi predecessori diretti.

Sebbene manchino dettagli approfonditi su tali modifiche, è stato menzionato che il modello base vedrà un'espansione delle dimensioni dello schermo a 6,36 pollici, rispetto al pannello da 6,2 pollici del Galaxy S24.

Con questa nuova dimensione del display, Galaxy S25 entrerà in competizione con iPhone 16 Pro, che dovrebbe essere più alto e più stretto del suo predecessore iPhone 15 Pro.

A titolo di confronto, ricordiamo che lo schermo di Galaxy S24 Ultra misura 6,8 pollici, e si prevede un leggero aumento anche per il relativo "erede".

Revengus ha anche evidenziato che l'ex designer di Mercedes-Benz Ilhwan Lee "è concentrato nel ridefinire l'immagine del marchio Galaxy per garantire una sensazione di freschezza".

La dimensione maggiore dello schermo per la nuova serie potrebbe essere parte integrante di questo processo di rinnovamento.