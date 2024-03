Nightdive Studios svela il remake a cui vorrebbe lavorare come prossimo progetto

Ambientato negli anni 60, è uno sparatutto in prima persona con elementi stealth e dotato anche di una notevole base narrativa, sviluppato da Monolith Productions e pubblicato da Fox Interactive. Il gioco è ispirato ai classici film di spionaggio in stile 007, come lascia intuire bene anche il titolo, e ha per protagonista l'agente Cate Archer, alle prese con varie minacce in giro per il mondo.

Il team Nightdive Studios , veri e proprio specialisti del remake , ha svelato qual è il titolo a cui vorrebbe lavorare più di qualsiasi altro ed è forse un gioco inaspettato: si tratta infatti di The Operative: No One Lives Forever.

Uno screenshot di No One Lives Forever

In un messaggio alquanto esplicito su X, il CEO di Nightdive, Stephen Kick, si è rivolto direttamente a Warner Bros, chiedendo di poter lavorare al gioco in questione: "Hey WBGames, possiamo fare una remaster di No One Lives Forever, per favore? Firmato, chiunque mette like a questo tweet".

Considerando che un messaggio del tutto simile venne scritto sempre da Kick per chiedere a Disney di poter lavorare a Star Wars: Dark Forces, cosa poi veramente accaduta e anche con ottimi risultati, possiamo sperare che anche questa iniziativa possa andare a buon fine.

Il CEO di Nightdive ha invitato gli utenti a mettere un like al messaggio per incrementare la visibilità della richiesta, dunque se siete interessati a un ritorno di The Operative: No One Lives Forever sapete cosa fare, in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.