Snapdragon 8s Gen 3 emerge come l'alternativa di Qualcomm per surclassare Mediatek

Questo annuncio assume una particolare rilevanza per Qualcomm: mentre il costo del suo processore top di gamma continua ad aumentare , spingendo molte aziende verso alternative come i chip Mediatek e i loro Dimensity, la ricerca di una maggiore competitività di prezzo potrebbe essere determinante per il mantenimento della posizione dell'azienda sul mercato.

I primi telefoni ad adottare questo chip saranno lanciati da marchi come Xiaomi, Honor, iQOO, Realme e Redmi , dimostrando un vivo interesse da parte dell'industria per questa nuova soluzione tecnologica.

Il nuovo processore ha un super core con una frequenza di 3,0 gigahertz , leggermente inferiore rispetto al core da 3,3 GHz dell'8 Gen 3. Anche i core di performance ed efficienza sono stati lievemente ridotti, in linea con l'obiettivo di Qualcomm di offrire una variante più accessibile del suo top di gamma, per attirare un pubblico più vasto di consumatori.

Un po' di chiarezza

Quartier general Qualcomm

Dalla precedente generazione, quella di Snapdragon 8 Gen 2, il nuovo Snapdragon 8s Gen 3 eredita la GPU Adreno con ray tracing hardware (senza global illumination) e il controller di memoria con supporto fino a 24GB di LPDDR4X-8400, che offre una banda di 67.2GB/s rispetto ai 76.8GB/s del modello di fascia superiore.

Anche l'ISP Spectra sembra mantenere una struttura simile, sebbene siano evidenti alcune limitazioni introdotte da Qualcomm per differenziare i processori, come l'assenza di registrazione in 8K e la mancanza di super slow motion a 720p@960 FPS, limitandosi a 1080p a 240 FPS.

Anche il modem subisce una riduzione delle prestazioni, passando dall'X75 all'X70, con minori velocità di download.

Per gli utenti finali, le differenze tra questi due chip risultano minime, ma per le aziende, anziché optare per il processore dell'anno precedente per motivi economici, diventa più conveniente adottare questa nuova "via di mezzo", che offre una CPU migliorata e un "nome più recente" con tutti i vantaggi del caso, tenendosi comunque su una spesa accettabile.

Inizialmente si pensava che Qualcomm avrebbe lanciato anche il chip Snapdragon 7+ Gen 3, ma ciò non è avvenuto: stando ai resoconti di alcuni test preliminari condivisi dai vlogger tecnologici, pare che il 7+ Gen 3 sia più lento dell'8 Gen 2.

Di conseguenza, la gerarchia dei chip Qualcomm per smartphone si configura come segue: con Snapdragon 8 Gen 3 al vertice, seguito dall'8s Gen 3, dall'8 Gen 2 e dal presunto 7+ Gen 3, in ordine.