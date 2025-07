WhatsApp vi ricorda chi dovete richiamare: ecco come funzionano i promemoria per le chiamate perse

WhatsApp sta sperimentando una funzione per semplificare la gestione delle chiamate perse . L'ultimo aggiornamento beta per Android introduce infatti l'opzione per programmare notifiche legate alle chiamate a cui non si è potuto rispondere.

Come funzionano i promemoria per le chiamate perse

La funzione di promemoria per le chiamate perse arriva con la versione beta di WhatsApp Android numero 2.25.22.5 e compare nella chat in cui è avvenuta la chiamata, accanto all'indicazione della mancata risposta. Da lì è possibile impostare rapidamente un promemoria, scegliendo tra intervalli predefiniti come due ore, otto ore o il giorno successivo. Per chi necessita di maggiore flessibilità, resta disponibile la possibilità di definire manualmente data e ora, adattando l'avviso alle proprie esigenze. L'opzione è accessibile anche dalla scheda Chiamate, così da poter gestire i promemoria in un'unica sezione.

Le schermate di gestione dei promemoria per le chiamate perse

Quando arriva il momento programmato, l'app invia una notifica contenente nome, foto del contatto e un collegamento diretto alla conversazione. In questo modo si può richiamare rapidamente senza dover cercare manualmente la chat. È una soluzione pensata per situazioni comuni: dal familiare che ha contattato durante l'orario di lavoro al cliente che richiede un riscontro immediato appena concluso un impegno.

Proprio come i promemoria per i messaggi già in lavorazione in beta, i promemoria per le chiamate perse sono elaborati direttamente sul dispositivo e non vengono condivisi con i server, mantenendo i dati personali al sicuro. Attualmente la novità è in distribuzione graduale agli utenti iscritti al programma beta su Android. Non è stato indicato un calendario preciso per l'arrivo della funzione nella versione stabile, ma è probabile che, in caso di riscontri positivi, venga estesa a tutti nei prossimi aggiornamenti.

Voi che cosa ne pensate? Vi interessa questa tipologia di promemoria in app? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.