Helldivers 2: in uno dei suoi rari messaggi, il Game Master Joel ammette la presenza di bug

In un raro messaggio da parte di "Joel", il Game Master che gestisce la guerra interplanetaria di Helldivers 2, viene confermata la presenza di alcuni bug "del tipo sbagliato", che stanno causando dei problemi nella progressione del gioco.

A quanto pare, ci sono alcuni problemi nel tracciamento dei progressi fatti dai giocatori sul piano globale, che portano a una discrepanza fra i risultati raggiunti sul campo di battaglia e il rapporto di forze tra i pianeti nell'universo di Helldivers 2, che dovrebbe rispondere evidentemente in maniera differente.

"Un messaggio a tutti da parte del Game Master", si legge in un post pubblicato sul canale Discord ufficiale del gioco. "Helldivers! Siamo a conoscenza di un problema con la Guerra Galattica che, a quanto pare, non traccia in maniera corretta la vostra capacità di spargere la libertà. Stiamo investigando su questo problema in maniera urgente e vi manterremo informati sul problema".