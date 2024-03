Helldivers 2: insetti volanti e laser blu non esistono per il director, ma un'immagine li mostra entrambi

Sta succedendo qualcosa in Helldivers 2, sparatutto cooperativo di grande successo per PC e PS5, tra insetti volanti che attaccano i giocatori e laser blu provenienti da chissà dove che li colpiscono o che, semplicemente, attraversano il cielo in modo inquietante. Per il director del gioco, Johan Pilestedt, però, semplicemente non esistono, tanto da aver spinto un giocatore a produrre un'immagine in cui si possono vedere entrambi, allo scopo di convincerlo.

Naturalmente lo sviluppatore sta in qualche modo nascondendo qualcosa che sta per accadere nel gioco, scherzando con i giocatori tanto da chiamare alcune immagini "propaganda dei simpatizzanti degli insetti" e definendo i laser blu "innocui".

Così ecco arrivare l'immagine definitiva, quella che dimostra l'esistenza di entrambi (non che ce ne fosse bisogno, viste le numerosissime testimonianze).